Mané erneut Afrikas Fußballer des Jahres

CHRISTOF STACHE, APA

Mané ist zum zweiten Mal bester Spieler Afrikas

Bayern Münchens Neuzugang Sadio Mané ist zum zweiten Mal nach 2019 zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt worden.

Der 30-jährige Starstürmer wurde an einer Gala in Marokkos Hauptstadt Rabat ausgezeichnet. Mané, der von 2012 bis 2014 für Red Bull Salzburg gespielt hat, setzte sich in der Wahl gegen seinem ehemaligen Liverpooler Teamkollegen Mohamed Salah und Edouard Mendy von Chelsea durch.

Mané hat den Senegal im Februar im Finale gegen Ägypten zum Afrika-Cup-Titel geführt.

apa