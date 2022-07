Hoffenheim gewinnt 120-Minuten-Test

IMAGO/Sascha Meiser

Hoffenheim setzte sich gegen Verona durch

Bundesligist TSG Hoffenheim hat seine Saisonvorbereitungen mit einem Sieg abgeschlossen.

Die Kraichgauer setzten sich gegen den Serie-A-Klub Hellas Verona mit 3:2 (1:2) durch. In der ersten DFB-Pokalrunde tritt die Mannschaft von Trainer Andre Breitenreiter am 31. Juli (15.30 Uhr) beim SV Rödinghausen an.

Doppeltorschütze für die TSG war Neuzugang Grischa Prömel (58. und 89.), zudem traf Christoph Baumgartner (84.). In einer Partie über 120 Minuten hatte Kevin Lasagna (12. und 29.) die Gäste in Führung gebracht.