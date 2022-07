LASK gibt Verteidiger Sako nach Bulgarien ab

GEPA pictures/ Manuel Binder

Innenverteidiger Oumar Sako wird in dieser Saison nicht für den LASK auflaufen. Der 26-Jährige werde an den bulgarischen Erstligisten FC Arda Kardschali verliehen, wie die Linzer am Mittwoch bekanntgaben. Die Leihe beinhaltet demnach auch eine Kaufoption.

Der Ivorer Sako war im Jänner zum LASK gewechselt und kam im Frühjahr in acht Pflichtspielen zum Einsatz. Zuvor war Sako bei Beroe Stara Sagora und damit bereits bei einem bulgarischen Verein engagiert gewesen.

