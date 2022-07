Liverpool sichert sich ersten Titel der Saison

APA/AFP

Torschützen unter sich: Trent Alexander-Arnold (l.) und Mohamed Salah

Liverpool hat sich die erste Möglichkeit auf einen Titel in der neuen Saison nicht entgehen lassen.

>>Zum Spielbericht: Liverpool gegen Manchester City

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp holte sich am Samstag in Leicester durch einen 3:1-(1:0)-Erfolg gegen Meister Manchester City den FA Community Shield, also den englischen Supercup zwischen Premier-League-Sieger und FA-Cup-Gewinner.

Trent Alexander-Arnold (21.) hatte die Klopp-Elf früh in Führung gebracht, Julián Álvarez glich in der 70. Minute aus. Die "Reds" bewiesen aber den längeren Atem und konnten dank Mohamed Salah (83./Elfmeter) und den eingewechselten Darwin Núñez (94.) noch nachlegen.

apa