Bayers Super-GAU: Hradecky rechnet nach Pokal-Aus ab

IMAGO/Jan Huebner

Die Bayer-Profis blamierten sich im DFB-Pokal

Lukas Hradecky schäumte vor Wut. Schonungslos zählte der Kapitän von Bayer Leverkusen einige seiner Profikollegen nach der Pokal-Blamage an.

"Jeder muss in den Spiegel gucken. Das habe ich schon tausend Mal gesagt, aber das reicht anscheinend nicht. Wir lernen nicht davon und denken, wir wären die Tollsten", schimpfte der Schlussmann. Nach dem blamablen 3:4 (2:3) beim aufmüpfigen Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg herrscht bei der Werkself bereits höchste Alarmstufe.

"Das sah schrecklich aus. Das kann ich nicht erklären, da habe ich Leverkusen nicht wiedererkannt", führte Hradecky aus. Allein stellte sich der Finne zunächst den pfeifenden und schimpfenden Fans. "Mich kotzt es an, dass manche schon auf dem Weg in die Kabine sind und nicht die Konsequenzen durchhalten", stellte er die Charakterfrage. Auch sein Trainer legte den Finger in die Wunde.

"Wir waren in allen Belangen ungenügend"

"Das müssen wir mit den jungen Spielern ansprechen, dass man an Tag X gewisse Tugenden auf den Platz bringen muss", sagte Gerardo Seoane. Mal wieder ließ Bayer diese in einem Do-or-Die-Spiel komplett vermissen, wehrte sich phasenweise gar nicht. "Wir waren in allen Belangen ungenügend. Wir hatten von Anfang an Schwierigkeiten - mit Ball und ohne Ball", wetterte der Coach.

In dieser Verfassung droht zum Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) eine herbe Klatsche. "Wir verteidigen wie letzte Saison. Mit so vielen Gegentoren schaffst du nichts. Auch wenn wir gute Leute vorne haben, können die nicht immer vier, fünf Tore schießen", sagte Hradecky. Gegen Elversberg ließen Adam Hlozek (5.), Charles Aranguiz (30.) und Patrik Schick (89.) die offensiven Qualitäten aufblitzen.

Doch der Underdog war immer einen Schritt voraus. Jannik Rochelt (2.), Kevin Koffi (17., Foulelfmeter), Luca Schnellbacher (37.) sowie Kevin Conrad (74.) trafen, dazu parierte Hradecky noch mehrmals glänzend.

Bayer zeigt "Katastrophenleistung"

"Es war von Anfang an eine Katastrophenleistung von uns - sowohl offensiv als auch defensiv", schimpfte Mittelfeldspieler Robert Andrich. Teilweise konnten die Elversberger unbedrängt das Mittelfeld überbrücken, Bayer wirkte extrem unkonzentriert.

"Wir beschäftigen uns mit Schiri, Zuschauern, Platz - negative Energie überall", monierte Hradecky. Man habe "sehr, sehr viele junge Spieler, die schnell erhitzt werden können und sich dann nicht mehr aufs Wesentliche besinnen", ergänzte Andrich: "Spieler wie Jerry und Mitch (Jeremy Frimpong und Mitchel Bakker, d. Red) lassen sich vom Spiel abbringen und dann helfen sie uns einfach nicht."

Nun sei schonungslose Ursachenforschung angebracht, "wieso wir mental und physisch nicht auf der Höhe waren", sagte Seoane. Hradecky forderte: "Wir müssen jetzt anpacken und mit Ansage da rauskommen!"