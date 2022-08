Ex-Rapidler macht bei Celtic Stadionführung

GEPA pictures/ Mario Kneisl

Jan Vennegoor of Hesselink im Derby gegen Aleksandar Dragović

Der ehemalige Rapidler Jan Vennegoor of Hesselink versuchte sich im Celtic Park als Stadionguide.

Damit die Führungsriege und die Sponsorenvertreter des PSV vor dem Champions-League-Playoff-Hit bei den Rangers Dienstagabend noch ein "richtiges Stadion" in Glasgow zu sehen bekamen, geleitete sie Jan Vennegoor of Hesselink durch den Celtic Park.

Vennegoor of Hesselink kickte lange Zeit erfolgreich für PSV und Celtic. 2008 schoss er die "Bhoys" einmal sogar am letzten Spieltag in einem Fotofinish mit den Rangers per Goldtor im Tannadice Park gegen Dundee United zum Titel.

Im Herbst seiner Karriere versuchte er sich noch einmal in der englischen Premier League bei Hull City, kam dort aber in 31 Einsätzen nur auf drei Tore. Danach verscherbelten ihn die "Tigers" an Rapid Wien.

Aus Vennegoor wurde Wenigtor

In der Bundesliga kam der 32-Jährige dann auch nicht mehr richtig auf Touren. Es reichte gerade einmal für ein Ehrentor bei einer 1:3-Niederlage Rapids in Ried und einem Treffer beim 3:2-Sieg gegen KSV Supferund (Kapfenberg) - weshalb er hierzulande den Spitznamen "Wenigtor of Hesselink" verpasst bekam.

Seine Stadionführung soll jedoch ein Volltreffer gewesen sein, wie der "Scottish Daily Express" berichtete. Vennegoor habe mit jeder Menge Fachwissen geglänzt und die PSV-Vertreter auch gleich vor der hitzigen Atmosphäre im Ibrox Stadium der Rangers gewarnt.

ts