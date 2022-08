Hartberg holt zwei Verstärkungen

GEPA pictures/ Jasmin Walter

Eylon Almog hofft in Hartberg gut in Schuss zu kommen

Bundesligist Hartberg hat Offensivspieler Eylon Almog als Ersatz für Donis Avdijaj verpflichtet.

Der 23-jährige Israeli wechselt leihweise für ein Jahr von Maccabi Tel Aviv in die Oststeiermark. Das teilten die Hartberger am Donnerstag mit. Für den israelischen Topclub erzielte Almog in 94 Pflichtspielen 15 Treffer und steuerte 13 Assists bei.

Außerdem holte der Tabellen-Zehnte der Bundesliga den kroatischen Innenverteidiger Marin Karamarko von NS Mura.

"Der Saisonstart war nicht zufriedenstellend. Wir wussten, dass wir am Spielersektor nachjustieren müssen. Wir sind froh, nach intensiver Suche zwei Spieler neu in der Mannschaft zu haben", sagte Hartbergs Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr. Karamarko kommt von Mura zum Team von Trainer Klaus Schmidt, der 24-Jährige unterschrieb einen Vertag bis Sommer 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr. "Beide Spieler sind in einem super Alter, sind hoch motiviert und ich bin überzeugt, dass sie uns weiterhelfen werden", ergänzte Korherr.

apa