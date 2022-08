Richter nach Hodentumor-OP zurück im Hertha-Kader

FIRO/FIRO/SID/

Richter ist nach nur fünf Wochen zurück im Kader

Offensivspieler Marco Richter darf offenbar nur fünf Wochen nach seiner Hodentumor-Operation auf sein Bundesliga-Comeback bei Hertha BSC hoffen.

Wie die "Bild"-Zeitung am Donnerstag berichtet, rutschte der 24-Jährige für den verletzten Derry Scherhant in den 20-Mann-Kader für das anstehende Duell gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/DAZN).

Erst vor fünf Wochen war bei Richter ein bösartiger Tumor im Hoden entdeckt und sofort operativ entfernt worden, eine Chemotherapie konnte vermieden werden. Seit zehn Tagen ist der Stürmer bereits wieder im Mannschaftstraining.