SC Paderborn gewinnt Neun-Tore-Spektakel

IMAGO/Holsteinoffice.de/Jörg Lühn

Der SC Paderborn traf sieben Mal ins Schwarze

Nach einer Nacht auf Platz zwei ist der SC Paderborn mit einem Kantersieg zurück an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga gestürmt. Die Ostwestfalen spielten beim 7:2 (5:2) gegen Holstein Kiel furios auf und präsentierten sich als Aufstiegsanwärter. Stürmer Felix Platte übernahm mit seinen Saisontoren fünf und sechs (29./38.) die Führung in der Torjägerliste.

Nach fünf Spieltagen hat der frühere Erstligist bereits zwölf Punkte und 18 Tore auf dem Konto - vor allem in der Heimat läuft es: Schon gegen den Karlsruher SC (5:0) und Hannover 96 (4:2) überzeugte Paderborn offensiv, auch im Pokal hatte die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok beim 10:0 in Wernigerode ein Schützenfest gefeiert.

"Das Ergebnis ist etwas übertrieben", sagte Platte in der ARD: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht. In den nächsten Partien müssen wir aber daran arbeiten, weniger Chancen zuzulassen." Seinen eigenen Lauf genießt der frühere Darmstädter, der bislang in jedem Saisonspiel getroffen hat: "Es gibt kein Geheimnis, aber ich kann mich aktuell nicht beschweren."

Am Samstag trafen neben Platte vor 9641 Zuschauern Florent Muslija (7., Foulelfmeter), Julian Justvan (13.), Raphael Obermair (25.), Marvin Pieringer (52.) und Dennis Srbeny (80.). Die Kieler Tore erzielten Julian Korb (9.) und Steven Skrzybski (45.+1). Alexander Mühling (84.) scheiterte mit einem Foulelfmeter an Paderborns Torwart Jannik Huth.

Kwasniok hatte ein "ereignisreiches Spiel" erwartet, immerhin war auch Kiel schwungvoll in die Saison gestartet. Das Spektakel in den ersten 45 Minuten konnte er allerdings kaum absehen. Auch nach der Pause ging es stürmisch weiter. Pieringer erhöhte nach wenigen Minuten, der für Platte eingewechselte Srbeny traf zum Endstand.