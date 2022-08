Von wegen nordisch unterkühlt: Werder in Ekstase

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Werder Bremen jubelt über den Sieg gegen den BVB

Von wegen nordisch unterkühlt: Nach dem Coup in Dortmund mit drei Joker-Toren gab es bei Werder Bremen kein Halten mehr.

Das Siegerfoto nach den denkwürdigen Schlussminuten gab es noch auf dem Platz, dann starteten die überglücklichen Spieler von Werder Bremen ihre Kabinenparty. Selbst Trainer Ole Werner vergaß nach dem Coup des Aufsteigers bei Borussia Dortmund für einen kurzen Augenblick seine nordische Zurückhaltung. Er hüpfte ekstatisch jubelnd über den Rasen.

"Um diese Momente im Stadion zu erleben, dafür ist man Sportler geworden", sagte der 34-Jährige nach dem irren 3:2 (0:1) beim Vizemeister: "So einen spektakulären Spielverlauf kann man sich nicht mal als Kind ausmalen." Widerspruch gab es keinen.

Nach 88 Minuten lagen die Gäste trotz einer starken Leistung beim hohen Favoriten mit 0:2 zurück, doch dann schrieben die Joker Lee Buchanan (89.), Niklas Schmidt (90.+3) und Oliver Burke (90.+5) Bundesliga-Geschichte. Noch nie hatte eine Mannschaft ab der 89. Minute noch drei Treffer erzielt. "Die letzten Minuten waren pure Emotionen, das war Wahnsinn", sagte Werner. Rational erklären könne er das nicht.

Seinen Spielern war das egal. Sie tanzten, hüpften und feierten erst mit den Fans, dann ging in der Kabine die Post ab. "Es herrscht ausgelassene Stimmung", sagte Werner nach seinem ersten Bundesligasieg als Coach schmunzelnd. Er selber hatte seine Gefühle da schon wieder im Griff: "Ich bin von der nüchternen, zurückhaltenden Sorte."

Burke mit "Signature-Minute"

Dabei hatte er mit seinem glücklichen Händchen bei den Einwechslungen maßgeblichen Anteil am Erfolg. Doch Werner blieb bescheiden. Bei fünf Wechseln sei die Wahrscheinlichkeit schließlich "ein bisschen größer". Doch schon in der Vorwoche war es Burke, der nach seiner Einwechslung in der fünften Minute der Nachspielzeit einen Punkt gegen den VfB Stuttgart sicherte. "Das scheint so etwas wie meine Signature-Minute zu werden", sagte Burke lachend bei "Sky".

Der Erfolg geht aber nicht nur auf das Konto der Super-Joker. Auch bis zur denkwürdigen Schlussphase war der mutige und immer noch ungeschlagene Aufsteiger die bessere Mannschaft. "Jeder hatte Bock, jeder wollte die Stimmung mitnehmen. Das hat man auf und neben dem Platz gespürt", sagte Torjäger Marvin Ducksch bevor er sich in den Trubel stürzte.