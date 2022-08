Lob für HSV-Coach Walter nach Sieg beim Club

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

HSV-Trainer Walter war nach dem Heimerfolg zufrieden

HSV-Coach Tim Walter machte nach dem 2:0 (1:0) beim 1. FC Nürnberg am Samstagabend einen zufriedenen Eindruck.

"Vieles war gut. Wir haben intensiv gegen den Ball gearbeitet und keine Torchancen zugelassen", resümierte der Trainer des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV bei "Sport1", womit die Rothosen Wiedergutmachung für die 1:2-Pleite eine Woche zuvor gegen Darmstadt 98 betrieben.

"Vorne hätten wir uns etwas früher belohnen können, aber wenn es dann in der Nachspielzeit so ist und der Gegner nichts mehr machen kann, ist das auch okay", ergänzte Walter.

Die Entwicklung seiner Mannschaft nimmt der Fußballlehrer sehr positiv zur Kenntnis: "Das ist unsere Art und Weise, Fußball zu spielen. Wir kommen davon nicht ab, werden reifer und erwachsener." Es gebe zwar immer wieder Rückschläge, aber "wir sind auf einem guten Weg und machen da weiter", betonte Walter.

Glatzel lobt Walter: "Optimal auf Nürnberg eingestellt"

Mario Vuskovic (37.) und Robert Glatzel (90.+2) trafen vor 35.713 Fans für die spielstarken Hanseaten - doch der große Aufreger war eine andere Szene. Im eigenen Strafraum war Club-Verteidiger Florian Hübner ausgerutscht und hatte Glatzel heftig von hinten zu Fall gebracht (21.). Schiedsrichter Felix Zwayer entschied überraschend auf Freistoß für Nürnberg, wie er dazu kam, war zunächst nicht aufzulösen. Möglicherweise stand Glatzel im Abseits.

Glatzel lobte ausdrücklich seinen Chefcoach: "Der Trainer hat uns optimal auf Nürnberg eingestellt, und wir wussten, was kommt. Es ist ein geiles Gefühl, hier mit einem Heimsieg nach Hause zu fahren."

Der FCN liegt derweil mit sieben Punkten aus sechs Spielen hinter den Erwartungen zurück. "Für uns ging es in erster Linie darum, Konstanz zu entwickeln. Wir müssen nächste Woche gegen Braunschweig mindestens das abliefern, was wir heute erbracht haben, dann werden wir dort drei Punkte holen", sagte Nürnbergs Torwart Christian Mathenia.