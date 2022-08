Viktoria ohne "Angst" gegen den FC Bayern

IMAGO/Herbert Bucco

Viktoria-Sportchef Franz Wunderlich freut sich auf den FC Bayern im DFB-Pokal

In der ersten Runde des DFB-Pokals geht es für den Fußball-Drittligisten Viktoria Köln am Mittwoch gegen Rekordmeister FC Bayern München (20.46 Uhr/ARD und SKY).

Im Interview spricht der Sportliche Leiter Franz Wunderlich über das Spiel des Jahres, eine mögliche Überraschung und die neu gewonnene Aufmerksamkeit.

Wie sehr freuen sich die Spieler auf das Highlight der Saison?

Franz Wunderlich: Wer sich darauf nicht freut, dem kann man nicht mehr helfen. Für die meisten Spieler ist es das Spiel ihres Lebens. Wann hast du schon einmal die Möglichkeit, in einem Wettbewerb gegen solche Spieler spielen zu dürfen? Dann noch vor ausverkauftem Haus - da gibt es keine Steigerung mehr.

Im Pokal ist alles möglich, dennoch spielt Bayern München aktuell in einer eigenen Liga. Trauen Sie ihrer Mannschaft trotzdem eine Überraschung zu?

Wir sind gut beraten, das Ganze realistisch einzuschätzen. Das tun wir. Ich wünsche mir nur, dass wir nicht zu viel Respekt haben, die dann in Angst übergeht. Ich wünsche mir, dass die Mannschaft ihr Top-Niveau erreicht, um sich dann mal wirklich mit den Besten der Welt zu messen. Wir wissen, dass das eigentlich unmöglich ist, aber genau darin liegt unsere Chance.

Können Sie sich etwas von den Gladbachern, die vergangene Saison 5:0 gegen die Bayern im Pokal gewonnen haben, abschauen?

Du kannst dir nur eins abschauen: Indem du wie sie auch den Papst in der Tasche hast. An so einem Tag brauchst du auch das Quäntchen Glück.

Was verändert sich im Viktoria-Umfeld vor so einem Highlight-Spiel?

Die Aufmerksamkeit, die wir momentan als Klub in dieser Stadt und drumherum haben, ist natürlich um einiges höher als sonst.

Glauben Sie, dass der Verein langfristig von dieser Aufmerksamkeit ziehen kann?

Es muss das Ziel sein, dass wir nach so einer Veranstaltung Sponsoren gewinnen und die Leute sagen: 'Mensch, das ist ein guter Klub, das macht Spaß'. Was aber am Ende dabei rumkommt, ist immer spekulativ.

Das Spiel findet im RheinEnergie-Stadion des 1. FC Köln statt. Was bedeutet das für die Spieler und profitiert der Verein finanziell?

In diesem reinen Fußball-Stadion wird eine unglaubliche Atmosphäre sein. Außer Marcel Risse hat das noch kein Spieler erlebt. Die wirtschaftliche Seite ist für den Verein natürlich höher, als wenn wir im Sportpark Höhenberg geblieben wären. Das freut mich für den Verein, das tut uns gut.