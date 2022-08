Austria Klagenfurt holt Leipzig-Talent Bonnah

APA/AFP

Bonnah (r.) verteidigt künftig in Klagenfurt

Bundesligist Austria Klagenfurt hat Solomon Bonnah vom deutschen Topklub RB Leipzig verpflichtet. Wie die Kärntner am Mittwoch mitteilten, unterschrieb der niederländische U19-Teamspieler einen Dreijahresvertrag bis 2025. Der 19-jährige Verteidiger wurde in der Akademie von Ajax Amsterdam ausgebildet und kam bei den Leipzigern schon zu jeweils einem Kurzeinsatz in der Bundesliga, Champions League sowie DFB-Pokal.

"Solomon ist ein junger, hungriger, ambitionierter Bursche, der auf der rechten Seite sowohl in der Abwehrkette als auch in der Angriffsreihe eingesetzt werden kann. Er ist technisch stark und verfügt über brutale Geschwindigkeit", sagte Matthias Imhof, Geschäftsführer Sport, über die 1,65 m große Neuverpflichtung. Am letzten Transfertag verliehen die Klagenfurter zudem Patrick Hasenhüttl (25), den Sohn von Southampton-Coach Ralph Hasenhüttl, an den deutschen Drittligisten VfB Oldenburg.

