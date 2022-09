APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Dominik Reiter (rechts) fällt lange aus

Bundesligist SCR Altach muss monatelang auf Offensivspieler Dominik Reiter verzichten.

Der 24-Jährige zog sich im Spiel gegen WSG Tirol (0:0) am Samstag einen Kreuzbandriss zu und wurde bereits am Sonntag in Innsbruck operiert, wie der Club bekannt gab. Reiter war mit dem Schuh unglücklich im Rasen hängengeblieben.

apa