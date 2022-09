Reus darf weiter auf WM hoffen

APA/dpa

Für Reus war das Derby gegen Schalke bald vorbei

Dortmund-Trainer Edin Terzic rechnet nicht mit einem monatelangen Ausfall von Marco Reus.

"Es sieht so aus, dass die Bänder verletzt wurden", sagte er am Samstag nach dem 1:0 gegen den FC Schalke. Auf die Nachfrage, ob Reus etwa sechs bis acht Wochen ausfallen werde, meinte der Coach: "Nein, wir denken, dass es nicht ganz so lange dauert. Er hatte das Sprunggelenk ja schon etwas häufiger verletzt." Demnach kann Reus weiter auf eine Teilnahme an der WM in Katar hoffen.

Am Abend meldete sich der Offensivspieler via Instagram. Eine Diagnose nannte er nicht, aber er bedankte sich für die vielen guten Wünsche und versprach: "Ich werde bald zurück sein! Ich werde nie aufgeben!" Die unmittelbare Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft beginnt Mitte November, am 23. November bestreitet die deutsche Nationalmannschaft dann ihr erstes Gruppenspiel gegen Japan.

BVB-Kapitän Reus war in der 30. Minute des Revier-Derbys nach einem Zweikampf mit dem rechten Fuß umgeknickt. Der 33-Jährige schlug sofort vor Schmerzen die Hände vors Gesicht und wurde nach langer Behandlung auf einer Trage vom Platz gebracht.

apa