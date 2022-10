Oldenburg setzt Erfolgsserie fort

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Der VfB setzte sich in Köln durch

Aufsteiger VfB Oldenburg hat seine Erfolgsserie in der 3. Fußball-Liga fortgesetzt. Am Sonntag gewannen die Niedersachsen bei Viktoria Köln am 10. Spieltag mit 2:1 (0:0) und sind seit sechs Spielen ohne Niederlage.

Max Wegner (56.) und Oliver Steurer (60.) erzielten die Tore für den VfB. Robin Meißner (80., Handelfmeter) gelang nur noch der Anschlusstreffer. Oldenburg schob sich auf den neunten Tabellenplatz nach vorne.