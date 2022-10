Kölner Top-Talent erhält Profi-Vertrag

IMAGO/Herbert Bucco

Rijad Smajic gilt beim 1. FC Köln als Top-Talent

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat Top-Talent Rijad Smajic mit einem Profivertrag ausgestattet. Das teilte der FC am Montagabend mit.

Der 18 Jahre alte Innenverteidiger unterschreibt einen Vertrag bis 2025.

Smajic, der seit 2019 im Nachwuchsleistungszentrum der Kölner ausgebildet wird, ist bosnischer U19-Nationalspieler, trainiert seit Saisonbeginn regelmäßig mit den Profis, wartet aber noch auf sein Pflichtspieldebüt.

"Das ist meine Heimatstadt, und es ist ein riesiger Ansporn für mich, irgendwann vor dieser unvergleichlichen Kulisse im RheinEnergie-Stadion auflaufen zu dürfen. Ich bin noch jung, deshalb liegt mein Fokus erstmal darauf, geduldig zu sein und Stück für Stück darauf hinzuarbeiten", sagte Smajic.

"Rijad hat bereits in der Sommervorbereitung gezeigt, wie groß sein Potenzial ist", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller: "Wir sehen in jedem Training, dass er hart für sein Ziel arbeitet, Fußballprofi zu werden. Er ist zielstrebig, wissbegierig und bodenständig. Wenn er auch zukünftig so konsequent dran bleibt, dann kann er den Durchbruch schaffen."