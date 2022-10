Baller-Bayern in der BVB-"Hölle": Die ersten Pfeile fliegen

IMAGO

Der FC Bayern muss am Samstag beim BVB ran

Der einstige BVB-Schreck Oliver Kahn hob beinahe entschuldigend die Hände und verzichtete auf Kampfansagen in Richtung des ewigen Rivalen. Doch die Stars um den buchstäblich wach geküssten Leroy Sané und den wieder entflammten Sadio Mané brennen regelrecht auf die von Hans-Joachim Watzke versprochene "Hölle" von Dortmund.

"Ich kenne die 'Gelbe Wand' und weiß, dass das etwas Besonderes ist", sagte Mané mit leuchtenden Augen über die legendäre Südtribüne, die er am Samstag (18.30 Uhr/Sky) zum Schweigen bringen will. Er selbst und mit ihm der ganze FC Bayern ist nach "ein paar schweren Wochen" (Mané) bereit für den Klassiker.

4:0 gegen Leverkusen, 5:0 gegen Pilsen - das waren neun Grüße an den BVB mit der Botschaft: Deutscher Meister wird nur der FCB! "Das ist in der Bundesliga immer das wichtigste Spiel für uns, ein Prestigeduell", sagte Leon Goretzka über den Kracher und versprach: "Wir sind richtig heiß und werden Vollgas geben."

Watzke hielt in der "Sport Bild" dagegen. "Wir werden hier vor 81.365 Fans spielen, hier wird die Hölle los sein." Die gesamte Liga wolle die Bayern "stürzen, schon lange". Er rechne sich "für Samstag etwas aus..."

Das Momentum aber spricht für die Bayern, die den neunten Pflichtspielsieg über die Borussia in Serie anstreben. Trainer Julian Nagelsmann hat die Bremse bei seinen Fußball-Zauberern gelöst, gegen Bayer und die Viktoria trafen neben Sané (drei Tore) und Mané (zwei) gleich vier weitere Offensive.

Außerdem erwartet der Coach die Anführer Joshua Kimmich und Thomas Müller nach ihren Corona-Infektionen zurück. "Ich will nicht auf die zwei verzichten", sagte er, "aber es muss sinnvoll und gesundheitlich bedenkenlos sein." Die Vorzeichen stehen günstig. "Es geht ihnen gut", berichtete Sportchef Hasan Salihamidzic, "sie sind beide ganz gut drauf."

FC Bayern küsst seine Sorgenkinder wach

Das gilt nach der überwundenen Schwächephase in der Bundesliga für den gesamten Rekordmeister. Zwar gab Kahn am Mittwochmorgen via Twitter den Mahner und betonte, man dürfe den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel der Champions League "nicht überbewerten". In Dortmund sei erneut "eine Top-Leistung" nötig. Vieles aber spricht dafür, dass die Bayern sich gefangen haben.

Nagelsmann freute sich besonders mit Torschütze Mané und Doppelpacker Sané, den Goretzka für den ersten seiner beiden Treffer mit einem Wangenküsschen belohnte. "Ich glaube, das war auch der Grund, warum er noch ein zweites gemacht hat", scherzte Goretzka.

"Er hat verstanden, was wir alle von ihm wollen und was wir an ihm lieben", sagte Salihamidzic über den oft wankelmütigen Sané, Nagelsmann hält "unfassbar große Stücke auf ihn. Dass er einer der besten Spieler Europas ist, steht außer Frage, dass er jeder Mannschaft der Welt das i-Tüpfelchen geben kann, auch."

Nagelsmann nimmt den BVB in Sevilla unter die Lupe

Wie Mané. Dessen zwischenzeitlicher Durchhänger sei "recht simpel zu erklären", meinte der Trainer: "Er ist ein Mensch mit Gefühlen. Umso mehr Spaß macht es, wenn man ihn glücklich sieht - dann bin ich auch glücklich."

Und so hat Nagelsmann die Qual der Wahl, wen von seinen Künstlern er beim BVB draußen lassen soll. "Das wird schwer, aber ist Jammern auf hohem Niveau", sagte er. "Am Laptop in Ruhe im Büro, am Donnerstag um sieben in der Früh", will er sich den Dortmunder Auftritt in Sevilla anschauen und am Freitag entscheiden, wenn die Testergebnisse von Kimmich und Müller kommen.

Danach geht's mit Vollgas in die "Hölle". Oder, wie Salihamidzic im typischen Münchner Mia san mia ankündigte: "Jetzt können alle zeigen, was sie draufhaben."