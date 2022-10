Pressestimmen: "Die Dussel-Bayern verschenken den Sieg"

IMAGO/UWE KRAFT

Der FC Bayern verspielte am Ende drei Punkte beim BVB

Kein Sieger im Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Dabei sah es lange danach aus, als könnte die Münchner, die bereits mit 2:0 in Führung lagen, drei Punkte aus dem Signal Iduna Park entführen. Doch am Ende sorgte Joker Anthony Modeste mit einer Vorlage auf Youssoufa Moukoko (1:2, 74.) und einem eigenen Tor in der Nachspielzeit (90.+5) für den 2:2-Ausgleich. Das sind die Pressestimmen zum Last-Minute-Unentschieden:

Deutschland

Der Spiegel: "Verschenkter Sieg der Münchner beim BVB: Die Dussel-Bayern! Zum wiederholten Mal haben die Münchner einen sicher geglaubten Erfolg aus den Händen gegeben. Dass dies gegen limitierte Dortmunder geschah, muss bei den Bayern für Alarmstimmung sorgen. Oliver Kahn rastete aus."

Bild: "BVB MACHT IN LETZTER SEKUNDE DAS 2:2. Kahn flippt auf der Tribüne aus! Was für ein Kracher-Spiel! Was für eine Spannung! Was für ein Drama! 2:2 im Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Dabei führen die Bayern mit 2:0, sehen wie der sichere Sieger aus. Aber die Dortmunder kämpfen sich zurück, legen eine super Moral an den Tag. Und am Ende trifft in der Nachspielzeit – Anthony Modeste (34)!"

kicker.de: "Modeste zwischen Fassungslosigkeit und Glückseligkeit: BVB holt 0:2 gegen Bayern auf. Der FC Bayern München hat beim intensiven Topspiel in Dortmund gerade zu Beginn der zweiten Hälfte wie der sichere Sieger ausgesehen. Dann aber packte der BVB nochmals die moralische Keule aus, meldete sich vor Neuers Kasten an - und kam ausgerechnet durch den zunächst quasi im Boden versunkenen Modeste zurück."

ntv.de: "Modeste trifft mit Schlusspfiff. FC Bayern gibt Klassiker-Sieg dramatisch aus der Hand. Lange, fast bis zum Schlusspfiff sieht der FC Bayern wie der Sieger des Spitzenspiels des 9. Spieltags der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund aus. Dann bricht eine wilde Schlussphase an, deren Hauptdarsteller Anthony Modeste diesen Abend nicht vergessen wird: Erst vergibt der Stürmer vor dem leeren Tor, dann trifft er doch noch."

FAZ.de: "DRAMA IM BUNDESLIGA-TOPSPIEL: BVB-Joker Modeste ärgert FC Bayern. Die Münchner sehen im Bundesliga-Topspiel wie der Sieger aus. Dann kommt Anthony Modeste. Die Bayern dezimieren sich. Und der Stürmer sorgt für ein dramatisches Ende."

Süddeutsche: "Modeste lässt Dortmund beben. Was für ein Schlusspunkt im Bundesliga-Topspiel: In der letzten Sekunde trifft Anthony Modeste zum 2:2-Ausgleich gegen den FC Bayern. Zuvor hatte der Franzose noch eine große Chance vergeben."

RTL: "Irre! Modeste trifft Bayern mitten ins Herz. Fußball-Wahnsinn in Dortmund: Als der FC Bayern wieder einmal wie der Sieger in Bundesliga- Klassiker aussah, schlug die große Stunde von Anthony Modeste. Per Kopf schockte er die Münchner und rettete seinem Club in der 94. Minute noch ein 2:2-Remis. Dabei war der Franzose eigentlich schon der große Pechvogel des Spiels gewesen."

Abendzeitung/tz: "BVB-Wahnsinn in letzter Minute: FC Bayern wirft Sieg weg – Dortmund feiert Joker Modeste."

Ruhr Nachrichten: "Modeste machts! BVB sichert sich einen Zähler gegen Bayern. Mit einem Last-Minute-Treffer hat Anthony Modeste dem BVB einen Zähler gegen Bayern München gerettet."

Schweiz/Österreich

Blick.ch: "Modeste wird zum Dortmunder Nachspielzeit-Held. Bayern vergeigt Sieg beim BVB in letzter Sekunde. Bayern München lässt sich mit der letzten Aktion des Knüllers in Dortmund den Sieg entreissen. Anthony Modeste sorgt für das späte 2:2."

Krone.at: "TOR IN LETZTER SEKUNDE. Dortmund-Wahnsinn! BVB holt 0:2 gegen Bayern auf. Wahnsinn! In allerletzter Sekunde sicherte sich Borussia Dortmund am Samstag noch einen Punkt im Klassiker gegen den FC Bayern München. Das Team von Marcel Sabitzer (zur Halbzeit ausgewechselt) musste sich trotz eines 2:0-Vorsprungs mit einem 2:2 begnügen."