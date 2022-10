DFB-Vize fordert härtere Strafen bei Unsportlichkeiten

FIRO/FIRO/SID/

DFB-Vize Ronny Zimmermann wünscht sich härtere Strafen für Unsportlichkeiten in der Bundesliga

DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann möchte unsportliches Verhalten in der Bundesliga künftig wieder strenger ahnden.

"Das hat am Anfang gut funktioniert, hat dann aber leider nachgelassen", sagte Zimmermann im "Deutschlandfunk": "Genau aus dem Grund haben wir es wieder thematisiert und sind jetzt dabei, das Rad dorthin zurückzudrehen oder diese Leine kürzer zu ziehen, wo wir eigentlich hinwollen."

Anfang 2020 hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) beschlossen, dass die Schiedsrichter unsportliches Verhalten wie heftiges Reklamieren oder Zeitverzögerungen konsequent mit einer Gelben Karte bestrafen sollen.

Zudem wünscht sich Zimmermann ein härteres Durchgreifen der Unparteiischen im Amateurfußball. Die Schiedsrichter sollten schneller Gelbe und Gelb-Rote Karten zeigen dürfen. Hintergrund ist die gestiegene Zahl an Spielabbrüchen. In der letzten Saison vor Corona gab es 685 Abbrüche, in der Spielzeit 2021/22 waren es 911.