EC-Trio festigt Rang zehn in Fünfjahreswertung

Hört! Hört! Salzburg trägt einen wesentlichen Anteil bei

Dank der Erfolge vor allem von Red Bull Salzburg und Sturm Graz im laufenden Europacup liegt Österreich in der UEFA-Fünfjahreswertung auf dem abgesicherten zehnten Platz. Österreich hält vor den abschließenden Gruppenspielen von Salzburg, Sturm und Austria Wien nächste Woche bei 33,600 Punkten und einem guten Vorsprung auf die Verfolger.

Serbien folgt mit 31,375 Punkten, was einem Rückstand von vier Siegen und einem Remis entspricht. So wie Österreich mit Salzburg und Sturm könnte auch Serbien im Frühjahr noch mit zwei Clubs (Roter Stern Belgrad und Partizan Belgrad) vertreten sein. Dahinter liegen Norwegen (28,750), Türkei (28,700), Tschechien (28,550), Ukraine (28,500) und die Schweiz (28,425) eng zusammen. Ein Sieg bringt diesen Ländern 0,5 bzw. 0,4 Punkte, ein Remis die Hälfte.

Österreich hat dank des Rekordjahrs 2021/22 die Saison auf Rang acht im Fünfjahresranking abgeschlossen. Dadurch qualifizieren sich nächste Saison wieder fünf Clubs für den Europacup, zumindest drei Teilnehmer haben fix einen Platz in den Gruppenphasen - im besten Fall zwei in der Champions League und einer in der Europa League, im schlechtesten Fall einer in der Champions League und zwei in der Conference League. Platz zehn würde zwei Vereine in der Champions League, einer in der Europa League und zwei in der Conference League bedeuten.

apa