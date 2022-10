ManCity gewinnt ohne Håland bei Leicester

APA/AFP

Kevin De Bruyne erzielte den Treffer des Tages

Ohne den wegen einer Fußverletzung pausierenden Stürmer Erling Håland hat Manchester City in der Premier-League zumindest für einen Tag die Tabellenführung übernommen.

Der englische Meister gewann am Samstag dank eines Freistoßtreffers von Kevin De Bruyne in der 49. Minute mit 1:0 bei Leicester City und verschaffte sich damit einen Punkt Vorsprung auf Arsenal. Die Londoner treten erst am Sonntag im Heimspiel gegen Nottingham Forest an.

apa