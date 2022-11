Lindner hält Kasten gegen Ex-Club sauber

APA/KEYSTONE

Lindner bot eine starke Leistung

Sein Ex-Arbeitgeber FC Basel bleibt für Heinz Lindner ein gern gesehener Gegner.

Österreichs Teamtormann hielt im Dress des FC Sion seinen Kasten beim Auswärts-0:0 am Sonntag sauber. Zu Hause hatte es im ersten Saisonduell am 3. September einen 2:1-Sieg gegeben. Sion holte einen Punkt trotz Unterzahl ab der 57. Minute und auch dank Lindner, der die beste Möglichkeit - einen Kopfball von Wouter Burger in der 72. Minute - sehenswert parierte.

Sion ist nach 15 Spielen Tabellenfünfter, Basel ist nach der vierten Nullnummer in dieser Saison zwei Zähler dahinter Siebenter, hat allerdings eine Partie weniger ausgetragen.

apa