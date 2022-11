Streich geht "dahin, wo mich niemand kennt"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Grant Hubbs

Christian Streich freut sich auf die WM-Pause

Nach dem letzten Bundesligaspiel des Jahres freut sich Christian Streich auf die Pause. Doch ruhen werden die Klubs beileibe nicht bis zum Neustart am 20. Januar.

Christian Streich würdigte zwar noch einmal ausführlich das Erreichte in all seinen überraschenden Facetten, doch selbst der Trainer des Bayern-Jägers war mit den Gedanken schon im Urlaub. "Ich freue mich immer über Pausen, weil es dann mal um etwas anderes geht - nicht immer nur um Spiele, Spiele, Spiele", sagte der Coach des SC Freiburg nach dem 4:1 (4:0) im letzten Bundesligaspiel des Jahres gegen Union Berlin: "Das Leben besteht nicht nur aus Fußball. Ich gehe dahin, wo mich niemand kennt."

Die Auszeit zu Beginn der mehr als zwei Monate langen WM-Pause hat sich der Trainer des Tabellenzweiten redlich verdient. Bis zum 5. Dezember setzt der Sport-Club mit dem Training aus. In den Wochen vor Weihnachten soll es drei Testspiele geben, vom 4. bis 14. Januar steht das Trainingslager im spanischen Sotogrande auf dem Programm. Zumindest im neuen Jahr sieht es also nach einer "normalen" Vorbereitung auf den Saison-Neustart am 20. Januar aus.

Rumpf-Kader des FC Bayern bleibt an der Säbener Straße

Ähnlich entspannt wie die Freiburger geht auch Bayern München die ungewohnte Unterbrechung der Spielzeit nach 15 Partien an - doch das dicke Ende wartet auf den Rekordmeister und Spitzenreiter noch. Die wenigen Profis, die nicht bei der Endrunde in Katar (20. November bis 18. Dezember) dabei sind, haben erst einmal bis Ende der Woche frei.

Danach sollen sich Paul Wanner, Mathys Tel und die anderen Kollegen bis zum 10. Dezember an der Säbener Straße fit halten. Im neuen Jahr geht es für einen Teil des Kaders am 3. Januar weiter, bevor die Aufregung rund um das Trainingslager vom 6. bis 12. Januar einsetzen wird. Schließlich werden die Bayern trotz aller Kritik wieder nach Katar reisen. Erst nach dem Aufenthalt am Golf werden die letzten WM-Starter zurückerwartet. Viel Zeit bleibt dann nicht mehr, bevor in der Freitagspartie beim Dritten RB Leipzig gleich ein Topspiel wartet.

Noch viel weiter als an den Persischen Golf reist Borussia Dortmund. Den BVB zieht es Ende November nach Südostasien. Die mit Nachwuchsspielern aufgefüllte BVB-Rumpftruppe wird in Singapur, Malaysia und Vietnam zu Testspielen auflaufen - auch in der Rolle als Liga-Abgesandter. Sportdirektor Sebastian Kehl sieht es als "Verpflichtung, unseren Klub und die gesamte Bundesliga international zu repräsentieren."

Frankfurt reist nach Japan - Bayer und Stuttgart in die USA

Genau diese Absicht verfolgen auch zahlreiche andere Vereine. Da Eintracht Frankfurt und die japanische Fremdenverkehrszentrale JNTO eine Partnerschaft gestartet haben, reist der Europa-League-Gewinner von Montag bis Sonntag durch das Land des deutschen WM-Gruppengegners und wird in dieser Zeit zwei Testspiele bestreiten.

Dass die Eintracht im Vorfeld ausgerechnet Mario Götze ("Ich sauge gerne alles in mich auf - nicht nur das Spiel, sondern auch das Drumherum") für den Trip werben ließ, spricht allerdings dafür, dass die Hessen von der WM-Nominierung des Rio-Helden überrascht wurden.

Nicht nach Fernost, sondern in die USA haben sich Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart aufgemacht. Dabei werden zumindest die Schwaben nicht nur ihren Klub und die Liga vermarkten. Da die Zukunft von Interimstrainer Michael Wimmer und Sportdirektor Sven Mislintat nach der Rückkehr geklärt werden soll, herrscht Redebedarf im Flieger.