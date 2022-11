Schalke distanziert sich von WM und sendet Appell an DFB

IMAGO/RHR-FOTO

Nach den Fans des FC Schalke 04 hat sich nun auch der Klub selbst von der Katar-WM distanziert

Der FC Schalke 04 hat sich unter dem Motto #MenschenSindWichtiger von der in Kürze beginnenden Weltmeisterschaft in Katar distanziert. Die Vergabe der WM-Endrunde an den Golfstaat im Jahr 2010 sei "ein historischer Fehler in der Geschichte des Fußballs" gewesen, hieß es in einer Pressemitteilung des Fußball-Bundesligisten.

Als Konsequenz wolle Schalke lediglich "kurz und nachrichtlich" über Spiele seines Innenverteidigers Maya Yoshida mit der japanischen Nationalmannschaft informieren, ansonsten aber keine Berichterstattung anbieten.

Stattdessen sollen in dieser Zeit unter anderem soziale Projekte in den Vordergrund treten.

"Wir werden über die Arbeit des Klubs im Bereich Erinnerungskultur berichten, uns am Aktionstag gegen Gewalt gegen Frauen beteiligen, das Thema Nachhaltigkeit ins Zentrum rücken, im Rahmen des ersten Mitgliederkongress Partizipation am eingetragenen Verein besprechen und bearbeiten, der Knappenschmiede und den Fußball der Frauen, die elementare Arbeit im Bereich des Jugend- und Nachwuchsfußball leisten, mehr Platz einräumen, über unsere Sportabteilungen berichten und den Kinderschutz in den Fokus stellen", kündigte S04 an.

FC Schalke 04 richtet Appell an DFB

Zudem forderte der Verein den Deutschen Fußball-Bund (DFB) auf, die "während des Turniers vorhandene Öffentlichkeit" sinnvoll einzusetzen.

"Den Menschen, die in Katar benachteiligt und unterdrückt werden, stehen wir in Solidarität zur Seite und hoffen, dass unsere Positionierung ihre Zukunft nachhaltig verbessert. Denn Menschen sind wichtiger als die WM", heißt es abschließend in dem Statement.