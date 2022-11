Millionen-Regen! FC Bayern profitiert von FIFA-Zahlungen

IMAGO/ULMER/Markus Ulmer

Joshua Kimmich und viele weitere Akteure vertreten den FC Bayern bei der WM

Der englische Meister Manchester City erhält für die Abstellung seiner Spieler in der WM-Gruppenphase die höchsten Ausgleichszahlungen durch den Weltverband FIFA. Dies geht aus einer Analyse der Informationsplattform ispo.com hervor. In Deutschland sahnt der FC Bayern am meisten ab.

Die Citizens bekommen demnach 4,17 Millionen Euro. Insgesamt schüttet die FIFA über 200 Millionen Euro an 398 Vereine aus.

Aus der Bundesliga kassiert, wenig überraschend, Rekordmeister Bayern München mit etwas mehr als vier Millionen Euro das meiste Geld für die Gruppenphase, gefolgt von Borussia Dortmund mit rund 2,6 Millionen Euro.

Betrachtet man die großen europäischen Ligen landet der größte Teil in England (39,8 Millionen Euro), Deutschland rangiert auf Platz zwei (21,4 Millionen Euro). Dabei ist bemerkenswert, dass Italien, das sich nicht für die WM qualifizieren konnte, mit fast 16 Millionen Euro in diesem Ranking auf Rang vier liegt.

Ausgeschüttet werden knapp 10.000 Euro für jeden Tag, den ein Spieler während der Endrunde in Katar (20. November bis 18. Dezember) und der offiziellen Vorbereitungsphase bei seiner Nationalmannschaft verbringt.

Die Entschädigung wird allen Vereinen ausgezahlt, bei denen die jeweiligen Profis in den letzten zwei Jahren vor der WM gespielt haben. Die FIFA hatte ihren Budgetplan im Oktober vorgestellt, seit Kurzem stehen alle endgültigen Kader fest.