FC Bayern nimmt Training wieder auf

Der FC Bayern München hat mit einem Rumpfkader um Marcel Sabitzer und Ryan Gravenberch nach einer ersten WM-Pause das Training wieder aufgenommen. Ohne seine zahlreichen für die Weltmeisterschaft in Katar abgestellten Fußball-Nationalspieler absolvierte Trainer Julian Nagelsmann eine Einheit an der Säbener Straße.

Der Coach des Bundesliga-Tabellenführers unterhielt sich während des Trainings, in dem zahlreiche Nachwuchskräfte aktiv waren, immer wieder angeregt mit Vorstandschef Oliver Kahn.

Torwart Sven Ulreich fehlte nach Angaben des FC Bayern, soll aber bald zur Gruppe stoßen. Die Langzeitverletzten Sadio Mané (Operation am Wadenbeinköpfchen), Lucas Hernández (Kreuzbandriss) und Bouna Sarr (Knieoperation) sollen in den kommenden Tagen ihr Rehaprogramm im Leistungszentrum vorantreiben.

Der dezimierte Münchner Kader samt möglicher WM-Nachzügler wird noch bis zum 9. Dezember trainieren. Anschließend wird eine Pause eingelegt. Am 3. Januar beginnt der deutsche Rekordmeister dann mit den medizinischen Untersuchungen und der Leistungsdiagnostik die Vorbereitung auf die restlichen Bundesligaspiele.

Drei Tage später reist Nagelsmann mit seiner Mannschaft ins sechstägige Trainingslager nach Doha. Am 20. Januar (20:30 Uhr) wird es für die Münchner am 16. Spieltag bei RB Leipzig in der Bundesliga wieder ernst.

FC Bayern verkündet ersten Winter-Neuzugang

Unterdessen haben die Bayern mitgeteilt, Mittelfeldtalent Javier Fernández González aus Spanien verpflichtet zu haben. Der 16 Jahre alte Juniorennationalspieler kommt von Atlético Madrid. González ist erst mal für den Münchner Nachwuchs eingeplant und hat einen langfristigen Vertrag ab dem 1. Januar kommenden Jahres unterschrieben.

"Wir haben lange und intensiv auf diese Verpflichtung hingearbeitet, deswegen freuen wir uns sehr, dieses große Talent von einem gemeinsamen Weg beim FC Bayern überzeugt zu haben", sagte Nachwuchsleiter Jochen Sauer.

Servus, Javier! 👋🇪🇸



Der #FCBayern hat für seine Nachwuchsmannschaften das spanische Mittelfeld-Talent Javier Fernández Gonzalez verpflichtet. Der 16-jährige Juniorennationalspieler kommt von Atlético Madrid an den #FCBayernCampus.



👉 https://t.co/34M7JB8ftv#MiaSanMia pic.twitter.com/172yD9BOvj — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) 28. November 2022

González gehört für ihn "zu den vielversprechendsten Mittelfeld-Talenten seines Jahrgangs. Er vereint technische Potenziale mit physischer Präsenz und Spielintelligenz. Wir sind überzeugt, dass Javi seine Entwicklung bei uns ambitioniert und zielgerichtet fortsetzen wird."

González selbst freut sich nun "unheimlich darauf, bei einem der größten Klubs der Welt meine nächsten Schritte machen zu können".