"Alles war okay, bis ...": BVB vergeigt letzten Test in Asien

Donyell Malen traf für den BVB

Borussia Dortmund hat sein Testspiel gegen die Nationalmannschaft Vietnams zum Abschluss seiner zehntägigen Asien-Reise verloren.

Die Mannschaft von BVB-Coach Edin Terzic, der auf zahlreiche Nationalspieler und verletzte Profis verzichten musste, unterlag in Hanoi mit 1:2 (1:1).

Die Nationalelf Vietnams kann das Spiel kurz vor Schluss noch drehen. #VFFBVB pic.twitter.com/o0yccvVwT2 — Borussia Dortmund (@BVB) 30. November 2022

Im Mỹ-Đình-Nationalstadion brachte Donyell Malen den Tabellensechsten der Bundesliga in der 13. Minute vor 20.000 Zuschauern in Führung. Tien Linh (36.) und Tuan Hai per Foulelfmeter (90.) trafen zum Sieg für die Gastgeber.

"Es war nicht unsere beste Leistung heute, in Singapur und Malaysia waren wir besser. Vor 48 Stunden haben wir noch in Malaysia gespielt. Wir hatten Kontrolle, alles war okay, bis wir das erste Tor kassiert haben. Es war ein offenes Spiel, und dann kann man auch verlieren", sagte Terzic.

Dem Strafstoß vorausgegangen war eine kurze Spielunterbrechung, weil die Querlatte des Tores aus der Verankerung gerutscht war.

"Als Trainer habe ich so eine Situation noch nicht erlebt. Als Fan erinnere ich mich an das Spiel in Madrid. Aber es war eine verrückte Geschichte. Dann dauerte es Minuten, es zu reparieren. Da hätten wir gerne mehr Nachspielzeit gehabt", so Terzic.

BVB mit Nico Schulz und Mats Hummels

Neben Nico Schulz, der den Verein im Winter verlassen könnte, stand auch Mats Hummels in der Startelf und kam 63 Minuten zum Einsatz.

Ansonsten hatte Terzic mehrere Nachwuchsspieler und auch den verletzten Marco Reus in Asien dabei, der aber noch nicht wieder einsatzfähig war.

Die Partie gegen das Nationalteam Vietnams war das dritte von insgesamt drei Testspielen während der Asien-Tour der Dortmunder.

Die erste Begegnung hatte der BVB in Singapur 7:2 gegen die Lion City Sailors gewonnen, die zweite in Malaysia 4:1 gegen die Johor Southern Tigers.

Aufstellung BVB 1. Halbzeit: Meyer – Passlack, Papadopoulos, Hummels, Schulz – Gürpüz, Özcan –Bamba, Malen, Pohlmann – Broschinski

Aufstellung BVB 2. Halbzeit: Lotka – Semic, Papadopoulos (62. Coulibaly), Hummels (62. Collins), Aning – Pasalic, Can, Michel, Braaf – Njinmah, Pohlmann (62. Rijkhoff)

Tore: 0:1 Malen (13.), 1:1 Tien Linh Nguyen (36.), 2:1 Tuan Hai Pham (90./FE)