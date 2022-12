Ried verlängert mit Stosic bis 2025

APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Nikola Stosic (r.) bleibt bis Mai 2025 in Ried

Die SV Ried hat den Vertrag mit dem rekonvaleszenten Mittelfeldspieler Nikola Stosic vorzeitig um weitere zwei Jahre bis Mai 2025 verlängert.

>> Die Vereinsstatistik von Nikola Stosic

Der seit dem Vorjahr bei den Oberösterreichern engagierte Serbe arbeitet derzeit an seinem Comeback nach einem Kreuzbandriss. "Trotz seiner schweren Verletzung zu Beginn dieser Saison war für uns klar, dass wir ihn über den Sommer hinaus langfristig an uns binden wollen", sagte Sportdirektor Thomas Reifeltshammer in einer Aussendung.

Nikola #Stosic verlängert seinen Vertrag bis 2025! 🤝🖊

„Ich freue mich sehr, dass ich vom Verein das Vertrauen bekommen habe und ich den Vertrag in Ried verlängern konnte." ⚫️🟢#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/AV6k5BhI5m — SV Ried 1912 (@svried1912) 6. Dezember 2022

Stosic freut sich über das Vertrauen und berichtete nach seiner Verletzung über gute Fortschritte. "Alles ist im Zeitplan. Momentan bin ich noch im Kraftaufbau. Mein Plan ist, dass ich im Jänner beim Trainingslager einsteigen und dann im Februar wieder voll durchstarten kann", so der 22-jährige Stosic, der davor bei Red Bull Salzburg und dem FC Liefering gespielt hatte.

