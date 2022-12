Thiemann bleibt der Pechvogel des 1. FC Köln

unknown

Offensivspieler Jan Thielmann fällt vorerst aus

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss erneut auf seinen erst kürzlich genesenen U21-Nationalspieler Jan Thielmann verzichten.

Der 20-Jährige erlitt im Test gegen Drittligist SV Meppen (1:0) am Mittwoch eine Muskelverletzung, das teilte der Klub nach einer Untersuchung mit. Thielmann werde nun "vorerst pausieren". Der FC ging am Donnerstag in eine Weihnachtspause und nimmt am 2. Januar die Vorbereitung auf das nächste Bundesligaspiel gegen Werder Bremen (21. Januar) auf.

Thielmann ist im System von Trainer Steffen Baumgart ein wichtiger Offensivspieler, fehlte in der Hinrunde aber bereits wochenlang wegen einer Viruserkrankung. Zuvor hatte ihn im Sommer eine Bänderverletzung ausgebremst.

In der Winterpause sollte er sich nun vollständig heranarbeiten, traf am vergangenen Wochenende im Test gegen den Landesligisten SC Germania Reusrath (9:0) dreimal, nun folgte aber der erneute Rückschlag. Gegen Meppen wurde Thielmann erst zur Halbzeit eingewechselt und musste in der 75. Minute verletzt vom Platz.