VfL Bochum bindet Talent langfristig

Tim Oermann (r.) bleibt bis 2026 bei Bochum

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat seine Kaderplanung vorangetrieben und Talent Tim Oermann langfristig gebunden.

Der 19 Jahre alte Innenverteidiger, der in Bochum geboren ist und aus der VfL-Jugend stammt, hat seinen Vertrag beim Ruhrgebietsklub bis 2026 verlängert.

Oermann schaffte in dieser Spielzeit den Sprung in den Bundesligakader der Bochumer, sein Debüt gab er am siebten Spieltag im Heimspiel gegen den 1. FC Köln (1:1).

Insgesamt kommt Oermann bislang auf vier Bundesligaeinsätze.