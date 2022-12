Gladbach zurück im Training - Sommer und Kramer dabei

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Wieder zurück im Training: Yann Sommer

Borussia Mönchengladbach hat als erster Fußball-Bundesligist das Training nach den Weihnachtstagen aufgenommen. Trainer Daniel Farke konnte am Dienstag auch Torhüter Yann Sommer und Christoph Kramer wieder begrüßen.

Sommer hatte nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM in Katar zuletzt im Urlaub geweilt und absolvierte ein Torwarttraining auf dem Nebenplatz, der Schweizer wird mit einem Wechsel zu Bayern München in Verbindung gebracht. Kramer war vor Weihnachten erkrankt und nahm am Teamtraining teil.

Nicht dabei waren die Nationalspieler Jonas Hofmann und Lars Stindl. Der Japaner Ko Itakura bestritt lediglich einen Leistungstest.

Neben den Gladbachern kehrt nur Union Berlin (29. Dezember) noch 2022 in den Trainingsalltag zurück. Die weiteren Klubs starten erst kurz nach dem Jahreswechsel, 15 der 18 Teams planen ein Trainingslager im Süden.