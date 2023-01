Napoli wieder in der Erfolgsspur

APA/AFP

Napoli bejubelte Auswärtssieg gegen Sampdoria

Vier Tage nach dem 0:1 gegen Inter Mailand ist Napoli wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Süditaliener feierten am Sonntag gegen Sampdoria Genua dank Victor Osimhen (19.) und Eljif Elmas (82./Elfer) einen 2:0-Auswärtssieg und führen die italienische Fußball-Serie-A damit jeweils sieben Punkte vor Juventus Turin und Titelverteidiger AC Milan an.

Die Mailänder führten daheim gegen Roma durch Tore von Pierre Kalulu (30.) und Tommaso Pobega (77.) schon 2:0, dann aber scorten Ibanez (87.) und Tammy Abraham (93.) für die Gäste.

Die Sampdoria-Profis liefen zum Aufwärmen in Trikots mit der Nummer neun auf. Der Neuner war die Rückennummer des kürzlich verstorbenen Gianluca Vialli in Genua, wo er in seiner aktiven Karriere unter anderem gespielt hatte. Vialli war am Freitag im Alter von 58 Jahren nach einer Krebserkrankung gestorben. Bei allen italienischen Liga-Partien wurde am Wochenende vor dem Anpfiff mit einer Schweigeminute an den 59-fachen Nationalspieler erinnert.

apa