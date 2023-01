Für bis zu 100 Mio. Euro! Chelsea holt Mudryk

Der kriselnde englische Topklub FC Chelsea hat den ukrainischen Fußball-Nationalspieler Michailo Mudryk verpflichtet.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge überweisen die Blues für den offensiven Flügelspieler inklusive Bonuszahlungen bis zu 100 Millionen Euro an Schachtar Donezk. Wie die Londoner am Sonntag mitteilten, unterschrieb der 22-Jährige einen Vertrag über achteinhalb Jahre bis 2031.

"Das ist ein riesiger Verein in einer fantastischen Liga und in dieser Phase meiner Karriere ein sehr attraktives Projekt für mich", wird Mudryk in einer Chelsea-Mitteilung zitiert. Mudryk blieb in seinen acht Länderspielen bislang ohne Torbeteiligung. In der ukrainischen Premier Liga führt er mit sieben Treffern und sechs Assists die Scorerwertung an, in der Königsklasse lieferte er mit fünf Scorerpunkten in sechs Partien ebenfalls beachtliche Leistungen.

Auch dem englischen Tabellenführer FC Arsenal war lange Zeit großes Interesse am dribbelstarken Außenstürmer nachgesagt worden.

Allerdings waren die Gunners wohl nicht bereit, die Ablöseforderungen des zehnmaligen ukrainischen Meisters zu erfüllen. Bereits am Samstag hatten sowohl Donezk als auch Chelsea über die bevorstehende Einigung informiert, am Sonntag absolvierte Mudryk dann seinen Medizincheck. Der Linksaußen hatte erst Anfang 2021 seinen Durchbruch in der ersten Mannschaft von Schachtjor geschafft und seitdem 65 Pflichtspiele absolviert.

Für Chelsea ist Mudryk der fünfte Winterneuzugang nach Joao Felix, Benoit Badiashile, David Fofana und Andrey Santos.