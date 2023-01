Florian Wirtz vor Startelf-Comeback

IMAGO/Laci Perenyi

Auf Florian Wirtz ruhen die Hoffnungen von Bayer Leverkusen

Trainer Xabi Alonso vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat ein Startelf-Comeback von Florian Wirtz am Mittwoch (20:30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum nicht ausgeschlossen.

"Florian ist voll fit und dabei. Er hat mir gesagt, dass er sich viel besser fühlt", sagte der Spanier am Dienstag: "Ob er startet, sehen wir morgen."

Wirtz, der in den vergangenen Tagen mit einer Erkältung zu kämpfen hatte, war beim Bundesliga-Restart am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach (3:2) nach überstandenem Kreuzbandriss in der 74. Minute eingewechselt worden und hatte den ersten Pflichtspieleinsatz seit 315 Tagen absolviert.

Weiterhin nicht dabei sein wird Torjäger Patrik Schick, der weiterhin mit Leistenproblemen zu kämpfen hat. Alonso: "Morgen wird er sicher nicht dabei sein, aber er fühlt sich viel besser. Die Verbesserung ist schneller als erwartet. Das ist gut für uns, weil wir ihn brauchen."

Gegen Bochum, das zuletzt drei Spiele in Folge gewonnen hat, erwartet der Coach "ein sehr, sehr intensives Spiel und einen Gegner mit einer hohen Energie."