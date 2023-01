Mazraoui wird FC Bayern noch wochenlang fehlen

unknown

Noussair Mazraoui wird dem FC Bayern München noch länger fehlen

Ein Comeback von Noussair Mazraoui beim FC Bayern München ist nicht abzusehen. Der marokkanische WM-Fahrer wird dem deutschen Fußball-Rekordmeister wird mehrere Bundesliga-Spiele verpassen. Auch für das Champions-League-Achtelfinale ist Mazraoui fraglich.

"Es geht mir gut, aber ich darf aktuell gar nichts machen, kein Training. Es kann drei Wochen dauern, vier, fünf oder sechs Wochen", sagte der Marokkaner der Münchner "AZ". Das sei "keine gewöhnliche Verletzung, daher muss man sehr vorsichtig sein".

Nächste Woche steht eine weitere Untersuchung an. Mazraoui wird dem Fußball-Rekordmeister wohl auch in den Champions-League-Achtelfinalpartien gegen Paris St. Germain am 14. Februar und 8. März fehlen.

Kehrte FC-Bayern-Star Mazraoui zu früh zurück auf den Platz?

Der 25-Jährige hatte sich während der WM in Katar mit dem Coronavirus infiziert und deshalb das Viertelfinale gegen Portugal verpasst.

Im Halbfinale gegen Frankreich war der Verteidiger wieder zum Einsatz gekommen. Bei einer Untersuchung nach der WM in München wurde eine milde Entzündung des Herzbeutels festgestellt.

Dass er bei der WM womöglich zu früh auf den Platz zurückgekehrt war, verneinte Mazraoui: "Alle Tests bei der WM waren okay, sodass ich spielen konnte."