Aufstiegsspiele zur 3. Liga terminiert

IMAGO/nph / Rojahn

Die Aufstiegsspiele zur 3. Liga finden Anfang Juni statt

Die Aufstiegsspiele zur 3. Liga zwischen den Vertretern der Regionalligen Bayern und Nordost finden Anfang Juni statt. Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes verabschiedete am Freitag zwei verschiedene Terminpläne.

Grundsätzlich soll das Hinspiel donnerstags am 1. Juni und das Rückspiel vier Tage später stattfinden. Erreicht allerdings eines der beiden Teams sein Landespokalfinale, würden sich die Aufstiegsspiele auf den 7. und 11. Juni verschieben.

Grund dafür ist der Tag der Amateure am 3. Juni, an dem alle 21 Landespokalendspiele ausgetragen und in einer "ARD"-Konferenz übertragen werden.

Heimrecht im Duell um den vierten Aufstiegsplatz in die 3. Liga hat gemäß Auslosung im Hinspiel der Vertreter der Regionalliga Nordost, das Rückspiel findet beim Team aus Bayern statt.

Von den Regionalligen Südwest, West und Nord steigt der Meister in dieser Spielzeit direkt auf.