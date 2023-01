Halle entlässt Trainer Meyer: "Tabelle lügt nicht"

FIRO/FIRO/SID/

André Meyer bei Halle entlassen

Nach einer Negativserie mit fünf Spielen ohne Sieg hat der Hallesche FC die Reißleine gezogen und Trainer André Meyer freigestellt.

Grund für die Trennung ist nach Angaben des Tabellenvorletzten der 3. Fußball-Liga die "besorgniserregende Entwicklung im sportlichen Bereich". Bis auf Weiteres übernehmen Nachwuchsleiter Jens Kiefer, Co-Trainer Max Bergmann und Torwarttrainer Marian Unger die Verantwortung.

"Die Tabelle lügt nicht. Bei aller Wertschätzung für das große Engagement von André Meyer haben die Entwicklung in den letzten Monaten sowie das Auftreten des Teams bei der enttäuschenden Heimniederlage gegen den FSV Zwickau dazu geführt, dass wir uns in Vorstand und Verwaltungsrat einstimmig für eine Trennung ausgesprochen haben", sagte Vorstandsmitglied Jürgen Fox. Halle hatte am Samstag zu Hause gegen Zwickau verloren (0:2).

Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits. Meyer ist nach Michael Köllner (1860 München) und Rüdiger Rehm (FC Ingolstadt) der dritte Drittliga-Trainer, der am Dienstag gehen musste.