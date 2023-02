Altach leiht Mittelstürmer Lazetic von Milan aus

SCR Altach

Der SCR Altach hat in der Sturmreihe noch einmal nachgebessert und Marko Lazetic von AC Milan ausgeliehen. Der serbische Mittelstürmer ist nach Torhüter Andreas Jungdal schon der zweite Spieler, der vom regierenden italienischen Meister auf Leihbasis zum Vorarlberger Bundesligisten kommt.

Der 19-jährige Lazetic war vor einem Jahr von Roter Stern Belgrad nach Mailand übersiedelt, in der Serie A kam er in dieser Saison auf einen Kurzeinsatz.

Der serbische Nachwuchs-Teamstürmer spielte in erster Linie in der Primavera und in der Youth League. "Marko Lazetic ist ein hervorragend ausgebildeter Stürmer, der in Altach die Möglichkeit nützen möchte, über regelmäßige Spielpraxis seinen nächsten Entwicklungsschritt zu gehen", meinte Altachs Sportdirektor Georg Festetics in einer Klub-Mitteilung.

apa