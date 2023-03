Ried will mit Schwung zum WAC aufschließen

APA/GERT EGGENBERGER

Bereit im Herbst durfte Ried über einen Sieg gegen den WAC. jubeln

Die SV Ried will zum Abschluss des Grunddurchgangs der Bundesliga das nächste Zeichen im Kampf gegen den Abstieg setzen. Nach dem 2:1 in Altach und dem Sprung weg vom Tabellenende soll am Sonntag (17.00 Uhr) gegen den WAC auch zuhause endlich wieder gejubelt werden. Die Wolfsberger wollen den Konkurrenten jedoch auf Distanz halten.

WAC hat sich unter Wert verkauft

Acht Runden war Ried vor der Reise nach Altach sieglos. Die Heimfahrt dürfte umso schöner gewesen sein. Die Vorzeichen, zumindest nicht als Letzter in die Qualifikationsgruppe zu starten, scheinen mehr als gut, gastiert Altach am Sonntag doch auswärts in Salzburg. Mit einem Sieg samt anschließender Punkteteilung könnte Ried mit zwei Zählern Vorsprung auf die Vorarlberger in die finale Saisonphase gehen - und gleichzeitig zum WAC aufschließen.

Die Kärntner sieht Maximilian Senft im Saisonverlauf unter ihrem Wert geschlagen. "Es kommt eine sehr spielstarke Mannschaft nach Ried. Wir müssen von unserer eigenen Idee voll überzeugt sein", meinte Rieds Trainer. Es gehe darum, "sehr viel Emotion auf den Platz zu bringen, damit wir dieses Spiel bis zum Schluss intensiv bestreiten können". Bis zu 4.500 Zuschauer werden am Sonntag in der Arena erwartet und hoffen auf den ersten Heimsieg der Innviertler seit Mitte Oktober.

"Wir wissen, dass wir in einigen Bereichen noch Luft nach oben haben", meinte Senft, der in der Länderspielpause weiter an seiner Idee werken darf. Das trifft auch auf Manfred Schmid zu, der in Wolfsberg noch keine zwei Wochen am Ruder ist. Dem Wiener war in der Vorwoche kein guter Einstand vergönnt. Nach einer Roten Karte gegen Simon Piesinger verlor der WAC in Unterzahl gegen Lustenau mit 0:1.

Schmid sieht gute Trainingswoche

Schmid wollte die Partie schnell abgehakt wissen. Die Wolfsberger wollen sich zum Abschluss noch eine gute Ausgangslage für die Quali-Gruppe erarbeiten. "Wirklich weiter bringt uns nur ein Sieg. Das ist auch unser Ziel für Sonntag", betonte Schmid. "Wichtig sind nun Ergebnisse, das haben wir gegen Lustenau nicht geschafft, obwohl wir unsere Sache gut gemacht haben", meinte er weiter.

Schmid attestierte seinem Team eine gute Trainingswoche. Die zwei Wochen Liga-Pause würden nun gut tun, um noch besser aufeinander eingestimmt in die nächsten Spiele zu gehen. Dann sollen auch der an der Wade verletzte Mario Leitgeb und Dominik Baumgartner wieder zur Verfügung stehen. Der Innenverteidiger machte nach seiner Meniskus-Operation in dieser Woche schon die ersten Trainingseinheiten mit.

Der WAC tut sich auswärts in dieser Saison deutlich leichter als zuhause. Schaute im Lavanttal in elf Partien nur ein voller Erfolg heraus, haben die "Wölfe" in der Ferne in bisher zehn Auftritten fünf für sich entschieden.

