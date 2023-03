ÖFB-Spiel in Hütteldorf: Entscheidung am Montag

EVA MANHART, APA

Steffen Hofmann erwartet Entscheidung über EM-Quali-Spielort am Montag

Der Spielort der EM-Qualifikationspartie zwischen Österreich und Schweden am 20. Juni wird am Montag fixiert. Wie Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann am Freitag erklärte, seien Gespräche mit dem ÖFB über eine Abhaltung des Spiels im Allianz Stadion im Laufen. "Am Montag gibt es noch einmal ein Treffen, dann wird die Entscheidung fallen", kündigte Hofmann an.

Salzburg hatte für das Duell mit Schweden abgesagt, weil in dieser Zeit in der Arena in Wals-Siezenheim der Rasen erneuert wird. Auch bei Rapid wird darauf hingewiesen, dass die Spielfläche für die kommende Saison wieder in Schuss gebracht werden muss. Als wahrscheinlichste Variante gilt, dass die Partie im Happel-Stadion über die Bühne geht.

