St. Pölten bleibt Zweitliga-Leader

GEPA pictures/ Walter Luger

Helm durfte sich über einen Sieg freuen

Der SKN St. Pölten strahlt in der 2. Liga weiter von der Tabellenspitze. Die Niederösterreicher setzten sich am Freitagabend zum Auftakt der 20. Runde in der NV Arena gegen den FC Liefering mit 2:0 durch und zogen damit zumindest bis Sonntag dem FC Blau-Weiß Linz um drei Punkte davon. Der Verfolger hat da den Sechsten SKU Amstetten zu Gast. Der drittplatzierte SV Horn kam gegen den abstiegsbedrohten Liga-14. Vorwärts Steyr über ein 2:2 nicht hinaus.

St. Pölten ging durch "Joker" Ulysses Llanez Jr. in Führung (60.), der 21-jährige US-Amerikaner hatte schon zuletzt als Wechselspieler beim 2:0 gegen die Young Violets Austria Wien für den Schlusspunkt gesorgt. Auch mit einem weiteren Tausch hatte Trainer Stephan Helm ein "Goldenes Händchen". Der 20-jährige Deutsche Luis Hartwig besorgte nach einem Konter aus etwas mehr als elf Metern den Endstand (76.). Liefering hätte dazwischen ausgleichen müssen, Karim Konate schoss einen Foul-Elfmeter deutlich über das Tor (67.).

St. Pölten, das kürzlich bekanntgab, dass die Zusammenarbeit mit Partnerclub VfL Wolfsburg "intensiviert wird", hat damit sieben der jüngsten acht Spiele gewonnen. Nur beim Heim-0:2 gegen Horn hatte es dabei keinen Sieg gegeben. Die neuntplatzierten Lieferinger verloren nach zuletzt vier Siegen wieder einmal.

Horn nur 2:2

In Horn mussten die Gastgeber nach einem Tor von Murat Satin (9.) einem frühen Rückstand nachlaufen, den Benjamin Mulahalilovic kurz vor dem Seitenwechsel egalisierte (44.). Gleich nach Wiederbeginn traf Okan Yilmaz (49.) für die Waldviertler. Für einen Sieg reichte das nicht, da Tolga Günes einen Elfmeter verwandelte (60.). Für die Oberösterreicher war es die dritte Punkteteilung in Serie. Im Duell zweier Mittelständler zwischen dem Siebenten FAC und Zehnten Admira gab es keine Tore.

Der Kapfenberger SV gab die "Rote Laterne" mit einem 3:1-Heimsieg gegen die auf Position 13 liegende zweite Mannschaft von Sturm Graz an die Young Violets ab, die nun einen Zähler dahinter liegen und erst am Samstag beim GAK antreten.

apa