Glasner verarbeitete CL-Aus mit TV-Fußball

APA/AFP

Napoli war für Glasners Frankfurt eine Nummer zu groß

Um das Champions-League-Aus samt schwerer Krawalle in Neapel zu vergessen, hat Oliver Glasner auf ein für ihn probates Mittel gesetzt: Fußball in Dauerschleife.

"Ich habe meine persönliche Trauer bei fünf, sechs Stunden Fußball abgeschüttelt", sagte der österreichische Trainer von Eintracht Frankfurt mit Blick auf den Donnerstag, an dem in der Europa League und Conference League gespielt wurde.

Er habe sich erst Freiburg gegen Juventus Turin angesehen, dann Royale Union Saint-Gilloise gegen Union Berlin und zum Abschluss die Verlängerung sowie das Elfmeterschießen zwischen dem FC Arsenal und Sporting Lissabon.

Der italienische Tabellenführer Napoli war für Glasners Eintracht im Achtelfinale der Königsklasse zumindest eine Nummer zu groß gewesen (5:0). "Das war das erste Mal in meiner Geschichte bei der Eintracht, dass wir in Europa ausgeschieden sind. Auf der einen Seite ist es traurig, auf der anderen Seite sind wir stolz", sagte der 48-jährige Salzburger. Im Vorjahr hatte sein Team die Europa League gewonnen. Am Sonntag tritt Frankfurt in der Bundesliga bei Union Berlin an.

apa