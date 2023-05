BW Linz neuer Leader der 2. Liga

GEPA pictures/ Walter Luger

Ronivaldo gelang ein Traumtor

Blau Weiß Linz hat am Freitagabend den Schlager der 2. Liga beim SKN St. Pölten mit 2:0 (1:0) gewonnen und ist neuer Tabellenführer. Tobias Koch (34.) und Ronivaldo (92.) brachten den bisherigen Liga-Spitzenreiter zu Fall und verschafften den Oberösterreichern im Aufstiegskampf einen Vorteil. Die Linzer haben nun zwei Zähler Vorsprung auf die Niederösterreicher. Vorwärts Steyr gewann das Kellerduell mit den Young Violets 2:0 und gab die Rote Laterne an die Wiener ab.

Die Linzer kamen in der gut gefüllten NV-Arena wesentlich besser in die Partie, waren die spielbestimmende Mannschaft und hatten deutlich klarere Chancen. Eine davon nutzte Koch, der eine Kopfballabwehr der St. Pöltener Verteidigung abfing und das Leder aus 20 Metern unhaltbar für SKN-Keeper Franz Stolz ins rechte Kreuzeck zimmerte. Einen höheren Rückstand verhinderte Stolz kurz vor der Pause mit einer Glanzparade nach einem Kopfball von Ronivaldo (44.).

In Hälfte zwei präsentierten sich die Gastgeber wesentlich aggressiver, die Niederösterreicher blieben allerdings vor dem gegnerischen Tor zu harmlos. In der Nachspielzeit sorgte Ronivaldo mit einem Heber über Stolz aus rund 40 Metern für die Entscheidung. Es war das 18. Saisontor für den Brasilianer bzw. sein 136. Zweitliga-Treffer. "Wir haben einen großen Schritt in Richtung Bundesliga gemacht, aber die Saison ist noch nicht zu Ende, wir haben noch drei Spiele", erklärte Ronivaldo im ORF-Interview.

GAK in Lauerstellung

Das Ergebnis wird auch der drittplatzierte GAK zur Kenntnis genommen haben. Die Grazer können am Sonntag im Falle eines Sieges beim FAC mit St. Pölten (53 Punkte) gleichziehen. BW Linz hat nun 55 Zähler auf dem Konto.

Kubilay Yilmaz (66.) und Tobias Pellegrini (86.) sicherten unterdessen Steyr gegen Austria II drei wichtige Zähler im Abstiegskampf. Damit übergaben die Oberösterreicher das Schlusslicht an die jungen Austrianer und verließen als neuer 13. die Abstiegszone. In dieser befindet sich nun das zweite Team von Sturm Graz, das bei der Vienna eine 0:1-Niederlage kassierte. Amstetten gewann unterdessen in Lafnitz mit 3:2, während sich der SV Horn und Kapfenberg 0:0 trennten.

Steyr hält bei 29 Punkten, Sturm II hat als 15. 28 Zähler auf dem Konto, die Young Violets halten bei 27. In der oberen Tabellenhälfte rangieren Horn (44), Amstetten (43) und die Vienna (40) auf den Rängen vier bis sechs.

apa