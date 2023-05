Rapid enttäuschend gegen Top vier der Liga

APA/ERWIN SCHERIAU

Barisic kann mit Rapid gegen Top-Gegner nicht reüssieren

Ein Blick auf diverse Statistiken verrät, warum Rapid zwei Runden vor Ende der Fußball-Bundesliga-Saison auf dem fünften Platz rangiert. Die Hütteldorfer schaffen es nur selten, gegen die heimischen Top-Teams zu reüssieren. Ein Beweis dafür ist die Bilanz gegen den Sonntag-Gegner Sturm Graz, der in den vergangenen zehn Bewerbspartien nicht besiegt werden konnte. Sogar noch schlechter schnitten die Hütteldorfer zuletzt gegen Austria und Red Bull Salzburg ab.

Grün-Weiß muss gegen den Erzrivalen schon seit elf Derbys auf einen vollen Erfolg warten. Gegen Salzburg ist man seit 19 Pflichtspielen sieglos. Nur gegen den LASK präsentierte sich Rapid in der jüngeren Vergangenheit halbwegs passabel - seit Beginn der Spielzeit 2020/21 gab es vier Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen.

Besonders schmerzhaft war Rapids bisher letztes Duell mit Sturm: Durch das 0:2 im Cupfinale am 30. April in Klagenfurt müssen die Hütteldorfer weiterhin auf ihren ersten Titel seit dem Gewinn der Meisterschaft 2008 warten. Zuletzt gelang am 22. Jänner 2021 ein Dreier gegen die Steirer, beim 4:1 im Allianz Stadion saß noch Trainer Dietmar Kühbauer auf der Trainerbank.

Von den 15 Rapid-Kickern, die damals eingesetzt wurden, war nur einer - Thorsten Schick - auch im Cupfinale auf dem Platz. Bei Sturm hingegen wirkten noch fünf Mann von der Niederlage 2021 auch beim Cup-Triumph mit (Jon Gorenc Stankovic, Gregory Wüthrich, Stefan Hierländer, Otar Kiteishvili, Jusuf Gazibegovic), als Coach fungierte bereits Christian Ilzer.

apa