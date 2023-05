St. Pauli mit Remis gegen den KSC

IMAGO/nordphoto GmbH/ Witke/SID/IMAGO/nordphoto GmbH/ Witke

Ein umkämpftes Spiel endet unentschieden

Rückrundenmeister FC St. Pauli hat die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga mit einer kleinen Enttäuschung beendet. Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler kam am 34. Spieltag in einem sportlich bedeutungslosen Duell mit dem Karlsruher SC nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und stockte ihr stolzes Punktekonto in der zweiten Halbserie (41) nur noch ein wenig auf.

Kapitän Leart Paqarada (58.), den es zum 1. FC Köln zieht, traf in seinem letzten Pflichtspiel für die Hamburger. Connor Metcalfe (8.) war zuvor am Pfosten gescheitert. Fabian Schleusener (43.) war in der unterhaltsamen Partie für die Gäste aus Baden erfolgreich.

Unter dem 30-jährigen Hürzeler arbeitete sich St. Pauli von Rang 15 nach zehn Siegen in Folge in die Aufstiegsregion vor. Das mit Abstand beste Team der zweiten Halbserie konnte aber in der Schlussphase der Saison die hohe Schlagzahl nicht mehr ganz halten.