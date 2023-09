VfB Stuttgart schießt Köln tiefer in die Krise

IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Der VfB Stuttgart setzte sich gegen den 1. FC Köln durch

Der VfB Stuttgart hat seinen Höhenflug in der Fußball-Bundesliga auch ohne Tor von Serhou Guirassy fortgesetzt. Beim 1. FC Köln siegten die Schwaben 2:0.

Steffen Baumgart ging beim Schlusspfiff ernüchtert in die Knie, die Fans des 1. FC Köln spendeten ihrer Mannschaft trotz der fünften Niederlage im sechsten Ligaspiel zumindest aufmunternden Applaus - während die Party beim VfB Stuttgart auch ohne Treffer von Serhou Guirassy kein Ende findet.

Die Schwaben siegten diesmal dank Deniz Undav mit 2:0 (0:0) und setzen sich nach dem vierten Sieg nacheinander in der Bundesliga-Spitzengruppe fest. "Wir haben im richtigen Moment das 1:0 und das 2:0 gemacht", erklärte Doppeltorschütze Undav (68., 88.) bei Sky: "Das Gute ist vielleicht, dass Serhou im Moment den ganzen Fokus kriegt und dann mehr Raum da ist für andere."

FC-Angreifer Davie Selke haderte hingegen: "Wir haben eigentlich ein super Spiel gemacht - mal wieder." Der frühere U21-Europameister gab sich wegen eines Fehlers vor dem 0:1 eine Mitschuld an der Niederlage: "Wir bringen die Leistung auf dem Platz, dann passieren kleine Dinge, die uns um den Lohn bringen." Er sei trotz der Tabellensituation aber "zuversichtlich".

Gleich zu Beginn deutete Guirassy, der von 2016 bis 2019 glücklos für den FC gestürmt hatte, seine Torgefahr an. Sein Kopfball klatschte aber nur an die Latte des Kölner Tors (7.). Der VfB dominierte die Anfangsphase mit viel Ballbesitz, die mit den beiden Stürmern Davie Selke und Steffen Tigges gestarteten Kölner liefen meist hinterher.

Bei allem Übergewicht: Stuttgart machte daraus zu wenig und kam nur selten zu gefährlichen Abschlüssen - bis Hiroki Ito nach einer schönen Kombination aus 16 Metern frei schießen durfte. Marvin Schwäbe aber reagierte stark (23.).

Köln mangelt es an Effektivität und Präzision

Danach gelang es dem FC, sich etwas zu befreien. Selke (24.) verzog bei einer guten Chance knapp, dann wehrte Alexander Nübel einen wuchtigen Schuss von Dejan Ljubicic (31.) zur Ecke ab. An Einsatz und Willen mangelte es den Kölnern wie in den vergangenen Heimspielen nicht, wohl aber an Effektivität und Präzision.

Stuttgart suchte immer wieder Guirassy, Kölns Defensive mit Jeff Chabot und Timo Hübers hatte den Stürmer aber zunächst im Griff. Erst kurz vor der Pause setzte sich Guirassy einmal durch, verpasste das 1:0 aber knapp (42.).

Kurz nach Wiederbeginn zögerte Kölns Linton Maina zu lang (47.), dann wurde Tigges noch geblockt. In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit drängte der FC auf den Führungstreffer, Stuttgart suchte mit langen Ballbesitzphasen nach seiner Sicherheit.

Das Spiel blieb offen und umkämpft, beide Teams warfen sich in die Zweikämpfe und mühten sich, keine Fehler zu machen. Guirassy verpasste einen Querpass des früheren Kölns Chris Führich (53.), Köln nutzte einen aussichtsreichen Konter über Ljubicic (54.) nicht. Schwäbe war gegen Enzo Millots Flachschuss (57.) aufmerksam.

Köln schien dem Führungstreffer in der Schlussphase näher zu sein - doch auf der Gegenseite schlug Undav zu. Stuttgart konnte nun Folge kontern. In der 88. Minute scheiterte Silas Katompa Mvumpa zunächst am Pfosten, doch Undav stand goldrichtig für den Abstauber. Danach verließen zahlreiche Kölner Fans enttäuscht das Stadion.