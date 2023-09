Bayer feiert Kantersieg - TSG weiter top

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Mirko Kappes

Die Werkself jubelt über die ersten drei Punkte

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben die Tabellenführung in der Bundesliga vorerst erfolgreich verteidigt. Die Kraichgauerinnen setzten sich am Samstag mit 3:1 (1:0) bei Werder Bremen durch. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen bleibt die TSG damit zumindest bis Sonntag an der Spitze.

Melissa Kössler (13.), Mara Alber (74.) und Jill Janssens (90.+5) trafen für die TSG-Frauen, die zum Auftakt mit 9:0 gegen den MSV Duisburg gewonnen hatten. Michelle Ulbrich (70.) glich zwischenzeitlich für Bremen aus. Die Hoffenheimerin Nicole Billa scheiterte zudem mit einem Handelfmeter an SVW-Torfrau Livia Peng (55.).

Erster Verfolger der Hoffenheimerinnen ist zunächst Bayer Leverkusen. Die Werkself sicherte sich am zweiten Spieltag nach einer dominanten Vorstellung mit 6:0 (3:0) gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg die ersten drei Punkte. Nikola Karczewska (9./13./49.), Karolina Vilhjalmsdottir (23./55.) und Eva van Deursen (73.) sorgten für die ersten Saisontore der Leverkusenerinnen.

Die Bayer-Frauen hatten zum Auftakt mit 0:3 beim VfL Wolfsburg verloren, der Serienpokalsieger kann am Sonntag mit einem hohen Sieg bei Eintracht Frankfurt die Tabellenführung übernehmen. Nürnberg fiel dagegen auf den letzten Platz zurück, nachdem der Liga-Neuling bereits am ersten Spieltag Werder Bremen mit 1:5 unterlegen war.