Louis van Gaal soll Ajax aus der Patsche helfen

APA/AFP

van Gaal soll Ajax als Berater aus der Krise führen

Nach einer Serie von schlechten Resultaten hat die Klubführung von Ajax Amsterdam ihren früheren Coach Louis van Gaal als Berater engagiert. Dies gab der Verein am Dienstag bekannt. Ajax ist aktuell nur auf Platz 15 in der 18 Clubs umfassenden Ehrendivision und hat seit dem Auftakt-Wochenende kein Match gewonnen. Dabei hatte man über 100 Millionen Euro in Zugänge investiert.

Ajax war in der vergangenen Saison Dritter geworden und hatte erstmals seit 13 Saisonen die Qualifikation für die Champions League verpasst. Mit dem mittlerweile 72-jährigen van Gaal als Headcoach hatte man drei Meistertitel und 1995 die Champions League gewonnen. "Ich möchte Ajax helfen, ich würde gern mein Fußballwissen einbringen", sagte van Gaal in einem Statement. "Wir müssen den Weg nach oben wieder finden."

apa