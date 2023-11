Teamstürmerin Campbell wechselt zu Freiburg

APA/EXPA/PETER RINDERER

Campbell im Nations-League-Einsatz für Österreich

Österreichs Nationalteamspielerin Eileen Campbell ist zum SC Freiburg in die deutsche Frauen-Bundesliga gewechselt.

Die Stürmerin spielte seit 2019 für die SPG SCR Altach/FFC Vorderland, bei den Vorarlbergerinnen war die 23-Jährige in den vergangenen Saisonen immer die erfolgreichste Torjägerin. In der vergangenen Saison wurde die Feldkircherin zur besten Spielerin der Frauen-Bundesliga gekürt und schaffte auch den Sprung in Österreichs A-Team.

Für den Tabellenneunten Freiburg spielen bereits ihre Nationalteam-Kolleginnen Lisa Kolb und Annabel Schasching. "Ich denke, dass der SC Freiburg für mich der perfekte Verein für den Start in die Bundesliga ist: Ein Club, der gut in der Liga etabliert ist und zudem auf junge Spielerinnen setzt", sagte Campbell am Dienstag in einer Mitteilung ihres neuen Clubs. Ihren Vollzeitjob in Liechtenstein, den sie neben dem Fußball ausgeübt hat, gibt sie auf. Auch deshalb sprach sie von einem "großen Schritt". Nun könne sie ihren hundertprozentigen Fokus auf Fußball legen.

apa